В Чебоксарах остановили общественный транспорт из-за угрозы БПЛА

Минтранс Чувашии: транспорт в Чебоксарах остановили на неопределенный срок

В Чебоксарах временно приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщили в Минтрансе Чувашии.

В ведомстве пояснили, что решение приняли в связи с текущей обстановкой и для обеспечения безопасности жителей. Ограничения ввели на неопределенный срок.

Жителей города призвали сохранять спокойствие, по возможности оставаться дома и следить за официальной информацией. О возобновлении движения транспорта власти пообещали сообщить дополнительно.

Этим утром в Чебоксарах беспилотник влетел в жилой дом. По данным очевидцев, дрон попал в квартиру на шестом этаже, в результате чего выбило стекла. Жителей дома эвакуируют. Предварительно, повреждены не менее восьми квартир.

Утром 5 мая министерство обороны России сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили 289 украинских беспилотников над российскими регионами.

Беспилотники ликвидировали над Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Смоленской, Орловской, Тульской, Тверской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской и Волгоградской областями, а также на подлете к Москве, над Крымом, Краснодарским краем и Татарстаном. Еще вражеские дроны сбили над акваторией Азовского моря.

Ранее в Ленобласти локализовали пожар в промзоне, который начался из-за атаки БПЛА.