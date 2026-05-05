Московский Кремль закроют для посетителей в День Победы

Допуск посетителей в Московский Кремль будет закрыт в День Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информационное сообщение отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

«9 мая 2026 года допуск посетителей на территорию Московского Кремля осуществляться не будет», — говорится в заявлении.

Также в нем подчеркивается, что церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади в этот день не состоится.

В День Победы на Красной площади в Москве пройдет традиционный парад, но без военной техники. Такое решение принято, в том числе, из-за угрозы терроризма со стороны Украины. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, парад состоится, но в сокращенном формате. Он отметил, что в прошлом году мероприятие было масштабным, поскольку отмечался юбилей Победы в Великой Отечественной войне. В этом году ограничения введены и в других городах страны, включая Санкт-Петербург. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее помощник Путина анонсировал визиты иностранных лидеров в Москву в День Победы.