В Анапе ликвидировали террористическую группу

В Анапе сотрудники пресекли деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации. Об этом сообщили ТАСС в УФСБ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, силовики задержали троих подозреваемых.

До этого сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Екатеринбурге в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Свердловской области. По данным ведомства, преступление готовил гражданин России 1985 года рождения, действовавший по заданию украинских спецслужб.

При попытке задержания исполнителя, который к тому моменту извлек из схрона самодельное взрывное устройство (СВУ) для подрыва личного автомобиля сотрудника ОПК, произошел взрыв. По данным ведомства, он был осуществлен дистанционно «украинским куратором». В результате подозреваемый получил ранения, несовместимые с жизнью. По указанию представителя украинских спецслужб он арендовал квартиру, используя поддельные документы.

Ранее в российском регионе накрыли подпольную оружейную мастерскую.