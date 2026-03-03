ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге

Сотрудники ФСБ России предовратили теракт в Екатеринбурге в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, преступление готовил гражданин России 1985 года рождения, действовавший по заданию украинских спецслужб. При попытке задержания исполнителя, который к тому моменту извлек из схрона самодельное взрывное устройство (СВУ) для подрыва личного автомобиля сотрудника ОПК, произошел взрыв. По данным ведомства, он был осуществлен дистанционно «украинским куратором». В результате подозреваемый получил ранения, несовместимые с жизнью.

В ЦОС уточнили, что ранее куратор передал мужчине поддельный паспорт гражданина РФ, информацию о месте проживания предполагаемой цели, а также два самодельных взрывных устройства. По версии следствия, по указанию представителя украинских спецслужб он арендовал квартиру, используя поддельные документы.

Следственным подразделением УФСБ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту.

26 февраля официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что восемь человек, среди которых трое подростков, по заказу украинских спецслужб готовили теракт в отношении руководителя оборонного предприятия в Московской области.

