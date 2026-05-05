На круизном лайнере MV Hondius выросло число заразившихся хантавирусом

ВОЗ: число заразившихся хантавирусом на круизном лайнере достигло семи человек
Число пассажиров круизного лайнера MV Hondius, у которых выявили хантавирус, увеличилось до семи. Об этом говорится в заявлении, распространенном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

«Выявлено семь случаев заболевания (два лабораторно подтвержденных случая и пять подозреваемых), один пациент в критическом состоянии и три человека с легкими симптомами», — отметили в организации.

Трех человек спасти не удалось.

Всего на борту лайнера находились 149 человек, в том числе один гражданин РФ. Из них 88 — пассажиры, и 61 член экипажа. Судно следовало из аргентинской Ушуайи в Кабо-Верде.

Хантавирусы представляют собой группу возбудителей, которые могут вызывать у людей геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром. Основными переносчиками инфекции являются грызуны. Человек заражается при вдыхании мельчайших частиц с содержанием вируса, которые выделяются со слюной и экскрементами животных. Особенно высок риск в замкнутых, плохо проветриваемых помещениях.

Ранее в США обнаружили очаги хантавируса.

 
