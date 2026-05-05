Катер с людьми врезался в опору моста в Санкт-Петербурге

Катер врезался в опору моста на канале Грибоедова в Петербурге

Катер с людьми врезался в опору моста на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал «78».

«Инцидент произошел сегодня в 7 часов утра около Спаса на Крови», — говорится в публикации.

По предварительной информации, есть пострадавшие. Обстоятельства произошедшего в данный момент выясняются.

28 апреля два теплохода столкнулись в акватории реки Дон в Ростовской области. Суда столкнулись правыми бортами на выходе из одностороннего участка Азовского переката в акватории реки. Оба теплохода получили механические повреждения корпусов. Никто не пострадал.

25 апреля Восточно-Сибирская транспортная прокуратура заявила, что в Амурской области затонул теплоход «Павлин», находившийся на зимнем отстое. В связи с произошедшим была организована проверка соблюдения законодательства о безопасности плавания. Сотрудникам профильных служб поручили установить причины случившегося.

Ранее в Финском заливе столкнулись два грузовых судна.