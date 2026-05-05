В Москве возобновили разбирательство по делу банды «29 комплекс»

«Коммерсантъ»: участника ОПГ «29-й комплекс» осудят за заказные расправы
РИА Новости

Московский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Алексея Олесика, бывшего члена действовавшей в Татарстане организованной преступной группировки (ОПГ) «29-й комплекс». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Олесик обвиняется в участии в банде и преступном сообществе, в трех убийствах, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, подделке документов. Мужчина находился в розыске в период с 2002 года по 2025 год. Его задержали в ноябре прошлого года.

«Коммерсантъ» узнал, что все эти годы Олесик прятался в Шахтах Ростовской области. У него был поддельный паспорт на имя Алексея Черкасова. Мужчина работал в отделе снабжения на заводе «Техмаш», жил один и за рубеж не выезжал.

Согласно материалам судебного дела, Олесик охранял лидера ОПГ Адыгана Саляхова, известного как Алик Большой. Олесик обвиняется в ликвидации депутата из Елабуги Айдара Исрафилова в 1999 году. Исрафилов угрожал раскрыть преступную деятельность главы Елабуги Ильшата Гафурова и лидеров ОПГ. Заказчиком убийства выступил Гафуров, пообещав исполнителю $100 тыс. Исрафилова расстреляли в Москве.

Также Олесик обвиняется в убийстве двух членов ОПГ, Гурьева и Бондарева, в 2001 году. На заседании мужчина признал вину и раскаялся. Новое слушание назначено на 13 мая.

Ранее лидеру другой ОПГ, известной как банда Кости Большого, запросили пожизненное заключение.

 
