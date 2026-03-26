Главарю одной из самых жестоких банд «нулевых» Косте Большому запросили пожизненное

РИА: прокурор запросил пожизненный срок для Кости Большого по делу о 21 убийстве
Прокурор запросил пожизненный срок для лидера преступной группировки Константина Пискарева, известного в криминальных кругах как Костя Большой. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание проходило в Московском областном суде. По версии следствия, группировка Кости Большого действовала на территории Москвы и Подмосковья с 1998 по 2011 год. Пискарев обвиняется в ряде преступлений, в их числе бандитизм, убийство 21 человека, покушение на убийство еще четырех человек, а также незаконный оборот оружия и взрывчатки.

Всего по делу проходят девять фигурантов. Для остальных обвиняемых прокурор запросил от 9 до 25 лет лишения свободы.

До этого суд в Москве приговорил к девяти годам лишения свободы криминального авторитета Рыскелди Абдыгапарова. Установлено, что осенью 2020 года Абдыгапаров умышленно занял высшее положение в преступной иерархии, получив с одобрения так называемого вора в законе в присутствии иных криминальных авторитетов криминальный статус «положенец» и уголовное прозвище. Свой статус заключенный использовал в том числе в целях распределения преступных доходов. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Ранее известный вор в законе Вася Бандит не признал вину по своему делу.

 
