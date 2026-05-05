ФСБ задержала жителя Курска, подозреваемого в работе на военную разведку Украины

ФСБ: житель Курска привлекал знакомых к сбору данных для Украины
В Курской области задержали местного жителя 2002 года рождения, подозреваемого в сотрудничестве с военной разведкой Украины. Об этом сообщили ТАСС в ФСБ России.

По данным ведомства, с россиянином связался сотрудник украинской разведки и в мессенджере Telegram предложил ему сотрудничество за вознаграждение, а также выполнение заданий на территории России.

В ФСБ заявили, что подозреваемый привлек к сбору информации не менее четырех жителей Курска из числа своих знакомых. Они передавали ему сведения, включая фотоматериалы, о военных и гражданских объектах региона.

Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело о государственной измене. В ведомстве сообщили, что он дал признательные показания, следственные действия продолжаются.

До этого в Донецке силовики задержали одного из сотрудников медучреждения по подозрению в государственной измене. Мужчина установил контакт с украинскими спецслужбами и передавал им сведения о местах дислокации российских подразделений в Харцызске и Макеевском муниципальном округе. Также он отправлял кураторам информацию о пациентах, пострадавших от украинских атак.

Ранее ФСБ задержала краснодарца, который передавал украинским спецслужбам фото предприятий ТЭК.

 
