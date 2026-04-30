Жителя Краснодара обвинили в передаче украинским спецслужбам данных об объектах ТЭК

Жителя Краснодара задержали по подозрению в передаче украинским спецслужбам данных о предприятиях топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в двух российских регионах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) РФ.

В заявлении говорится, что под стражей оказался мужчина 1963 года рождения. Его обвиняют в государственной измене.

По данным ведомства, россиянин по собственной инициативе с помощью мессенджера WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) связался с представителем Службы безопасности Украины (СБУ). После этого он начал отправлять куратору фотографии и видео с объектами ТЭК, расположенными на территории Ставропольского и Краснодарского краев. Кроме того, задержанный передавал планы размещения военной техники, обеспечивающей безопасность воздушного пространства регионов.

«Также по заданию куратора злоумышленник осуществлял сбор информации, содержащей сведения о сотрудниках одного из предприятий, и предпринимал попытки обеспечить спецслужбам Украины доступ к его корпоративной почте», — добавили в ФСБ.

На этом фоне в отношении жителя Краснодара возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ.

Ранее проживающую в Краснодаре украинку осудили на 10,5 года за шпионаж в пользу СБУ.