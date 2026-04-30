Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Жителя Краснодара обвинили в передаче украинским спецслужбам данных об объектах ТЭК

Андрей Стенин/РИА Новости

Жителя Краснодара задержали по подозрению в передаче украинским спецслужбам данных о предприятиях топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в двух российских регионах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) РФ.

В заявлении говорится, что под стражей оказался мужчина 1963 года рождения. Его обвиняют в государственной измене.

По данным ведомства, россиянин по собственной инициативе с помощью мессенджера WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) связался с представителем Службы безопасности Украины (СБУ). После этого он начал отправлять куратору фотографии и видео с объектами ТЭК, расположенными на территории Ставропольского и Краснодарского краев. Кроме того, задержанный передавал планы размещения военной техники, обеспечивающей безопасность воздушного пространства регионов.

«Также по заданию куратора злоумышленник осуществлял сбор информации, содержащей сведения о сотрудниках одного из предприятий, и предпринимал попытки обеспечить спецслужбам Украины доступ к его корпоративной почте», — добавили в ФСБ.

На этом фоне в отношении жителя Краснодара возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ.

Ранее проживающую в Краснодаре украинку осудили на 10,5 года за шпионаж в пользу СБУ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!