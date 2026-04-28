В МЧС рассказали, сколько деревьев упало за два дня в Москве и Московской области

МЧС: более 2 тысяч деревьев было повалено ветром за 2 дня в Москве и Подмосковье

В Москве, Подмосковье и Самарской области ветром повалило более двух тысяч деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«Зафиксированы падения более 2000 деревьев, повреждены 1070 автомобилей, без энергоснабжения остаются более 70 тысяч человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что от непогоды в Москве, Московской и Самарской областях пострадали 36 человек, в том числе пять детей. Трое из пострадавших, включая одного ребенка, не выжили. 33 человека, включая четырех детей, медицинская помощь оказана амбулаторно.

28 апреля власти попросили жителей Москвы не выходить на улицы из-за сильного ветра и снега.

По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся ночью и в течение дня 28 апреля. Ожидаются похолодание до отрицательных значений, сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель, налипание снега на проводах и деревьях, возможно образование гололедицы. В связи с этим горожанам и гостям столицы лучше не выходить на улицы. Следует быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, при управлении личным транспортом необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

