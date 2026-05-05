Миколог назвал грибы, которые можно найти в Подмосковье в мае

Миколог Дьяков: вешенки и майский гриб можно найти в Подмосковье в мае
В мае в Московской области можно собрать вешенки обыкновенные, легочные и майский гриб. Об этом «Москве 24» рассказал ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ Максим Дьяков.

По его словам, в начале месяца грибники чаще могут встретить вешенки легочные, которая отличаются только маленьким размером, поэтому их может быть трудно собирать. Их можно найти на пнях и стволах ослабленных, подсохших лиственных деревьев.

«Уже можно собирать и майский гриб, или гриб святого Георгия. Он серо-бежевого цвета, на толстой ножке, с мясистой пластинчатой шляпкой. Самый же характерный признак, по которому его легко отличить, – сильный запах муки», — добавил Дьяков.

Он растет на открытых пространствах, уточнил он. Эксперт добавил, что самой желанной добычей для грибников сейчас являются сморчки, которые с большей вероятностью можно найти там, где когда-то прошел пожар или проводились вырубки.

Юрист Илья Русяев до этого говорил, что сбор некоторых видов грибов может грозить россиянам крупным штрафом или тюремным сроком. Это виды, занесенные в Красную книгу России, грибы из Красной книги конкретного региона и грибы, признанные наркосодержащими.

Ранее сообщалось, что у россиян пропал интерес к грибам.

 
