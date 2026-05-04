У россиян пропал интерес к грибам

Российские производители грибов столкнулись с падением прибыли или убытками на фоне неспособности увеличить продажи из-за слабого спроса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, второй по объему производитель шампиньонов «Грибная радуга» по итогам 2025 года понес убытки в размере 127,4 млн рублей. Рост выручки замедлился с 23,5% до 14,6%.

По информации Росстата, с 2022 по 2025 годы доля убыточных предприятий в грибном бизнесе выросла с 25% до 40%, что снижает интерес к данной сфере.

В аналитической компании NTech подчеркнули, что за 2025 год в России продажи грибов в натуральном выражении выросли только на 1%, в денежном — на 17%.

По словам гендиректора «Школы грибоводства» Александра Хренова, в среднем за год россиянин съедает килограмм грибов, что почти в три раза меньше, чем в странах Евросоюза.

В марте сообщалось, что в этом году в России ожидается существенный рост цен на грибы. Серьезное негативное влияние на рынок оказывает сокращение производственной инфраструктуры. Прежде в России работали предприятия, производившие оборудование для переработки грибов, такие как грибоварки, сушилки, линии нарезки. Сейчас такой отрасли в стране фактически не существует, отсутствуют инвестиции, поэтому производители вынуждены создавать инфраструктуру самостоятельно.

