Россиян предупредили о тюремных сроках за сбор некоторых грибов

Незаконный сбор гриба мацутакэ грозит 4 годами тюрьмы и штрафом 1 млн рублей
Сбор некоторых видов грибов может грозить россиянам крупным штрафом или тюремным сроком. Это виды, занесенные в Красную книгу России, грибы из Красной книги конкретного региона и грибы, признанные наркосодержащими, рассказал юрист Илья Русяев в беседе с Life.ru.

«За сбор, хранение, перевозку, покупку или продажу редких видов гражданину грозит штраф от 2,5 до 5 тыс. рублей. Для должностных лиц санкции доходят до 20 тыс. рублей, для юридических лиц до 1 миллиона рублей», — сказал специалист.

Это касается таких грибов из Красной книги, как: летний трюфель, гриб-баран, грибная капуста, трутовик лакированный, ежовик плетистый, а также опенок чеканный.

Особенно строгое наказание предусмотрено за сбор гриба мацутакэ: он внесен в Красную книгу России и включен в правительственный перечень особо ценных видов. Незаконный сбор этого гриба грозит штрафом до миллиона рублей, либо заключением на срок до четырех лет.

До этого главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков напомнил, что сбор грибов в особо охраняемых природных зонах, например, в заповедниках и национальных парках грозит штрафом в размере от 3 до 4 тыс. рублей.

Ранее россиянам напомнили, какой срок грозит за выращивание грибов с психотропными веществами.

 
Теперь вы знаете
Откуда на коже берутся пигментные пятна? Виновато не только солнце
