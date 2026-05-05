В Челябинске мужчину задержали за кражу флага России с уличного столба

В Челябинске задержали мужчину, который ночью снял российский флаг со столба. Об этом сообщило агентство ЕАН со ссылкой на УМВД по региону.

Инцидент произошел в минувшие выходные на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Краснознамённой. Очевидцы сняли, как прохожий забрался на трансформаторный шкаф, после чего сорвал триколор, вывешенный к майским праздникам.

По данным полиции, в тот момент 38-летний мужчина был пьян. Он объяснил свой поступок состоянием опьянения и заявил, что раскаивается. Похищенный флаг сотрудники обнаружили по месту его жительства и позже пообещали вернуть представителям муниципалитета.

На нарушителя составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

До этого вандалы осквернили памятник в Амстердаме в День памяти жертв Второй Мировой войны. Монумент на площади Дам облили красной краской, на него также нанесли слово «геноцид». Мэр города Фемке Халсема резко осудила произошедшее и назвала поступок не формой протест, а трусливым вандализмом и умышленным повреждением национального памятника.

Ранее женщина сорвала российские флаги в Краснодаре и выбросила их в урну