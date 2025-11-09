На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина сорвала российские флаги в Краснодаре и выбросила их в урну, это попало на видео

В Краснодаре женщина сорвала российские флаги и выбросила их в урну
true
true
true

В Краснодаре неизвестная сорвала российские флаги, а затем выбросила их в урну. Об этом сообщает «Краснодар Телетайп».

Инцидент произошел на улице Ратной славы. Неизвестная женщина подошла к зданию, где висела гирлянда из российских флагов, и сорвала ее. После этого она бросила государственные символы в урну.

Произошедшим заинтересовались в ГУ МВД России по региону. Полицейские организовали проверку по факту случившегося. По результатам мероприятий будет принято процессуальное решение.

До этого родителей, чьи дети осквернили знамя Победы, наказали в Пензе. Их привлекли к административной ответственности за «неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Ранее стало известно, что на Урале юношу, прикурившего от Вечного огня, будут судить за реабилитацию нацизма.

