Вандалы осквернили памятник в Амстердаме в День памяти жертв Второй Мировой войны

Мэр Амстердама Халсема осудила вандалов, обливших красной краской Национальный монумент
В центре Амстердама вандалы осквернили Национальный монумент в День памяти жертв Второй Мировой войны 4 мая. Об этом сообщает NL Times.

Монумент на площади Дам облили красной краской, на него также нанесли слово «геноцид».

Памятник, посвященный памяти Второй Мировой войны, остался испачкан в нескольких местах. Мэр Амстердама Фемке Халсема резко осудила произошедшее и назвала поступок не формой протест, а трусливым вандализмом и умышленным повреждением национального памятника.

Сейчас коммунальные службы очищают монумент и пытаются устранить последствия до начала памятных мероприятий.

Инцидент расследует полиция.

5 мая в Амстердаме будут отмечать День освобождения — в этот день в 1945 году Нидерланды были освобождены от нацистской оккупации.

Ранее памятник Черчиллю в Британии изрисовали оскорблениями.

 
