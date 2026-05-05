Взрывы произошли над Воронежем, системы ПВО уничтожают украинские дроны. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

«По словам местных жителей, взрывы, от которых сработали сигнализации у машин, были слышны около 15 минут назад в южной и юго-западной части города. Также был слышен гул от мотора в небе», — говорится в публикации.

В настоящее время официальная информация об инциденте отсутствует.

Незадолго до этого ВСУ атаковали Чувашию. Глава региона Олег Николаев сообщил, что под ударом оказались Чебоксары и Чебоксарский округ. В результате один человек пострадал, его жизни ничего не угрожает, врачи оказывают всю необходимую помощь.

4 мая в пресс-службе министерства обороны России рассказали, что за пять часов силы ПВО уничтожили 114 украинских беспилотников самолетного типа над рядом регионов. По данным ведомства, с 15:00 до 20:00 мск БПЛА ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской и Волгоградской областями, а также в Московском регионе.

Ранее над территорией Ленинградской области сбили три БПЛА.