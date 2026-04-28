Россиян предупредили об опасности работы без отдыха

Психолог Кушнарева: работа без выходных приводит к хроническому стрессу
Работа без выходных и полноценного отдыха может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем и хронический стресс. Об этом в разговоре с газетой «Известия» предупредила семейный психолог, психотерапевт Ольга Кушнарева.

Специалист объяснила, что отдых после продолжительной работы является базовой функцией восстановления организма. В случае его отсутствия накапливается системное напряжение, которое проявляется раздражительностью, а также снижением концентрации и качества сна.

По словам психолога, при длительных перегрузках возникают хроническая усталость, эмоциональное выгорание и даже снижается иммунитет. При этом в первую очередь страдает нервная система, которая не получает необходимого для восстановления времени. Затем появляются гормональные нарушения и повышается уровень кортизола, негативно влияющий на сон, аппетит и общее самочувствие.

Помимо этого, при отсутствии качественного отдыха на протяжении долгого времени увеличивается риск развития хронических заболеваний, таких как гипертония, нарушение обмена веществ, а также тревожные и депрессивные состояния. Однако многие люди не замечают наступление истощения.

«Постоянная усталость, которая не проходит даже после сна, раздражительность, проблемы с памятью и концентрацией, частые простуды, ощущение, что «нет сил вообще ни на что». Это уже не просто перегрузка, а сигнал, что ресурсы на исходе», — предупредила эксперт.

Она подчеркнула, что после интенсивной работы необходимо выделять время для полноценного восстановления. Благодаря этому удастся снизить нагрузку на организм и нормализовать сон.

Ранее психолог дала советы, как предотвратить профессиональное выгорание.

 
