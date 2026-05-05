В Свердловской области объявили ракетную опасность

На территории Свердловской области введен режим ракетной опасности. Об этом рассказал губернатор региона Денис Паслер в мессенджере «Макс».

«Внимание! В регионе объявлен режим ракетной опасности! Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность», — написал он.

Губернатор призвал жителей не выходить на улицу. Если человек уже находится на открытом пространстве, то необходимо найти капитальное строение или подземное укрытие, например, переход или паркинг. Как уточнил Паслер, в безопасном месте нужно оставаться до сигнала «Отбой ракетной опасности».

Также он добавил, что в целях безопасности в Свердловской области могут ввести ограничения на связь и мобильный интернет.

Ракетная опасность в настоящее время объявлена в нескольких регионах страны, включая Самарскую, Челябинскую, Брянскую, Пензенскую, Саратовскую области, Пермский край, Удмуртию и Татарстан.

4 мая в пресс-службе министерства обороны России сообщили, что за пять часов силы ПВО уничтожили 114 украинских беспилотников самолетного типа над рядом регионов. По данным ведомства, с 15:00 до 20:00 мск БПЛА ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской и Волгоградской областями, а также в Московском регионе.

