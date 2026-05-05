В Самарской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Самарской области. Об этом сообщается в приложении МЧС России, передает ТАСС.

«Ракетная опасность объявлена в Самарской области в 01:02 (00:02 мск. — Прим. ред.) 5 мая 2026 года», — сказано в сообщении.

В МЧС местным жителям рекомендовали укрыться в помещениях, не подходить к окнам. В случае нахождения на улице необходимо пройти в укрытие или другое безопасное место.

Ракетная опасность в настоящее время объявлена в нескольких регионах, включая Свердловскую, Брянскую, Пензенскую, Саратовскую области, Пермский край, Удмуртию и Татарстан.

Вечером 4 мая в Минобороны РФ рассказали, что в период с 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской, Волгоградской областей и Московского региона.

Ранее над Нарвой заметили два десятка украинских дронов, летящих в сторону России.

 
