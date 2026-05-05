Судья извинился перед обвиняемым в попытке покушения на Трампа

Fox News: судья принес извинения обвиняемому в попытке покушения на Трампа
DONALD J TRUMP via Truth Social/Reuters

Федеральный судья Зия Фаруки извинился перед Коулом Алленом, которого обвиняют в попытке покушения на президента США Дональда Трампа, за суровые условия содержания в тюрьме. Об этом сообщает Fox News.

Уточняется, что Аллена поместили в одиночную камеру без окон в рамках протокола по предотвращению суицида. Такие меры предполагают запрет на доступ к телефону, а также на посещения для всех, кроме его адвокатов. Кроме того, обвиняемому отказали в выдаче экземпляра Библии, несмотря на многочисленные просьбы.

«Что я должен сказать Аллену? Что это будет справедливый процесс, если мы поместим его в безопасную камеру, когда его там не должно быть? Как минимум я должен извиниться перед ним. Мы обязаны позаботиться о нем. Мистер Аллен, мне жаль, что все сложилось не так, как предполагалось», — сказал Фаруки.

Также судья распорядился, чтобы тюрьма предоставила ему обновленную информацию об условиях содержания обвиняемого к завтрашнему утру.

25 апреля Трамп пережил третье покушение в отеле Washington Hilton, где проходил прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме. После начала стрельбы президент и все представители администрации были быстро эвакуированы из отеля, а нападавшего задержали. Им оказался Коул Томас Аллен, недовольный политикой администрации действующего американского лидера.

