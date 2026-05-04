Появились подробности о врезавшемся в толпу в Лейпциге

Врезавшийся в группу людей в Лейпциге — гражданин ФРГ и известен полиции

Водитель, который врезался в группу людей в немецком Лейпциге, — гражданин страны и известен правоохранителям. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Журналисты также выяснили, что мужчина сам остановил свой кроссовер Volkswagen Taigo. Его задержали, когда он сидел в машине.

Инцидент произошел 4 мая на центральной торговой улице Лейпцига. По данным немецкой газеты Bild, водитель машины двигался на большой скорости и врезался в толпу людей. Его мотивы устанавливаются.

Изначально местные СМИ сообщали о восьми пострадавших. Однако, по последним данным, травмы при наезде автомобиля получили около 20 человек. Как пишет газета Leipziger Volkszeitung со ссылкой на собственные источники, городские больницы получили сообщение о происшествии «с большим числом пострадавших».

Позже градоначальник подтвердил, что в результате наезда не спасли двух людей. Он отметил, что в настоящее время опасности для населения города нет.

Ранее более 20 человек пострадали из-за наезда авто на толпу в Лос-Анджелесе.