Задержан водитель, въехавший в толпу людей в Лейпциге

Полиция немецкого Лейпцига задержала водителя, который, предположительно, наехал на группу людей в центре города. Об этом пишет газета Leipziger Volkszeitung со ссылкой на обер-бургомистра (мэра) Буркхарда Юнга.

«Полиция задержала предполагаемого преступника», — сказал Юнг журналистам.

Градоначальник подтвердил гибель двух человек в результате наезда. Он отметил, что в настоящее время опасности для населения города нет.

Инцидент произошел 4 мая на центральной торговой улице Лейпцига. По данным немецкой газеты Bild, водитель машины двигался на большой скорости и врезался в толпу людей. Его мотивы устанавливаются.

Изначально местные СМИ сообщали о восьми пострадавших. Однако, по последним данным, травмы при наезде автомобиля получили около 20 человек. Как пишет газета Leipziger Volkszeitung со ссылкой на собственные источники, городские больницы получили сообщение о ЧП «с большим числом пострадавших».

