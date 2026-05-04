Автомобиль врезался в толпу людей в центре Лейпцига

BZ: два человека погибли при наезде автомобиля на группу людей в Лейпциге

Автомобиль въехал в группу людей в немецком городе Лейпциге. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung (BZ) со ссылкой на собственного репортера на месте событий.

Инцидент произошел на центральной торговой улице города. По информации издания, не менее двух человек получили травмы, не совместимые с жизнью.

В газете Bild также сообщили о восьми пострадавших. По данным журналистов, водитель на большой скорости проехал через центр города. В полиции ситуацию охарактеризовали как «неясную».

До этого автомобиль наехал на участников праздничного парада в городе Нью-Айбирия в американском штате Луизиана. Пострадали как минимум 15 человек. Некоторых из них госпитализировали в критическом состоянии, двух пострадавших доставили в больницу на вертолете.

В местной полиции заявили, что не знают, было ли ДТП преднамеренным. Водителя транспортного средства задержали и поместили под стражу.

Ранее в британском городе Дерби автомобиль сбил несколько человек.