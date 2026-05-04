В Москве выпал из окна маленький ребенок

В Москве на Чертановской ребенок выпал из окна и остался жив

В Москве на улице Чертановская ребенок 2020 года рождения выпал из окна пятого этажа. Мальчика госпитализировали, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в мессенджере «Макс».

По предварительным данным, ребенок остался без присмотра взрослых и вышел на балкон, где было открыто окно, рассказали в ведомстве.

«Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Чертановской межрайонной прокуратуре», — говорится в сообщении.

2 мая в Сибири произошел похожий инцидент. В Омске ребенок, оставшийся без присмотра, упал с высоты. Все случилось в многоэтажном доме, расположенном на улице Багратиона. Трехлетний мальчик, которого оставили дома одного, выпал из окна квартиры на четвертом этаже. В результате ребенок получил травмы, его госпитализировали в медицинское учреждение. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

До этого трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Тверской области, его не спасли. По данным правоохранителей, мальчик находился в комнате один, открыл окно и выпал из него. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Приморье ребенок выпал из кузова грузовика и не выжил.