В Приморье ребенок выпал из кузова грузовика и не выжил

В Приморье мужчину осудили за выпавшую из кузова его машины девочку
В Приморском крае суд вынес приговор местному жителю, который неудачно покатал детей на своем транспортном средстве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.

Инцидент произошел в селе Покровка. Дети хотели отпраздновать переход из четвертого класса в пятый, для этого в школе запланировали выездное мероприятие.

На место отец одной из школьниц приехал на личном грузовике. Другие дети и родители стали упрашивать мужчину покатать несовершеннолетних, и он согласился.

Во время движения две девочки выпали из кузова. Одна из них получила серьезную травму головы, ее не спасли.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.

«Подсудимый признал свою вину в инкриминируемом деянии», – сообщается в публикации.

В результате мужчину приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы, которые он проведет в колонии поселении. Также он выплатит потерпевшим компенсацию в размере 3000000 рублей. Приговор в силу еще не вступил.

