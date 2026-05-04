На Москву надвигается первая гроза

Желтый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за прогнозируемой первой грозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

«В отдельных районах Москвы ожидается гроза, усиление юго-западного ветра с порывами до 15 м/с», — следует из прогноза, объявленного в том числе по Московской области.

Прогноз действует в течение 5 мая.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что тепло продержится в Москве и Московской области до 8 мая, однако к выходным в столичный регион придет холодный фронт. При этом он призвал не драматизировать: при падении температуры с +25 до +15°C не придется распаковывать зимние вещи.

Также ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в День Победы в Москве ожидается дождливая и ветреная погода.

Ранее врач дала советы, которые облегчат самочувствие при резком изменении погоды.

 
