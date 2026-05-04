В Крыму завели дело после взрыва найденной школьником гранаты

В Крыму завели дело после того, как у школьника в руках взорвалась граната

В Крыму завели уголовное дело после того, как у 12-летнего мальчика в руках взорвалась найденная во время прогулки граната. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Уголовное дело возбуждено по ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего с использованием предмета, используемого в качестве оружия, и ст. 222 УК РФ — незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка боеприпасов.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося. Выясняется, откуда взялся травмировавший школьника боеприпас.

Инцидент произошел 3 мая в селе Пруды Советского района. Мальчик гулял с приятелем и собирал жестяные банки в пустующей постройке. Среди мусора он заметил предмет, похожий на боеприпас, а затем выдернул предохранительное кольцо, полагая, что оно не сработает. Спустя две секунды прогремел взрыв.

