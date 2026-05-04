Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста «Новой газеты» Ролдугина

Московский суд оставил без изменения меру пресечения в виде ареста исполнительному главе «Новой газеты» Олегу Ролдугину. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Апелляционным постановлением Московского городского суда от 4 мая 2026 года постановление Тверского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ролдугина Олега Владимировича оставлено без изменения», — сказано в сообщении.

В середине апреля этого года Ролдугину предъявили обвинение в незаконном использовании персональных данных. Журналист был арестован до 10 мая.

Уголовное дело, касающееся незаконного сбора, хранения, передачи и использования компьютерной информации, содержащей персональные данные, было инициировано еще 10 марта. В связи с этим делом в четверг, 9 апреля, прошел обыск в редакции «Новой газеты».

Ранее журналист «Новой газеты» Ролдугин отказался признать вину.

 
