Обозревателю «Новой газеты» Ролдугину предъявили обвинение

Журналисту «Новой газеты» Олегу Ролдугину предъявили обвинение в незаконном использовании персональных данных. Об этом сообщили на странице издания.

«14 апреля журналисту «Новой газеты» Олегу Ролдугину в присутствии адвоката предъявлено обвинение: ему вменяют п. «в» ч.3 ст.272.1 УК РФ — «Неправомерный доступ к компьютерной информации» в составе группы лиц», — говорится в публикации.

Также там отметили, что эта же статья фигурировала на заседании по избранию меры пресечения.

10 апреля журналист Ролдугин был арестован до 10 мая. Такое решение принял Тверской суд Москвы.

Уголовное дело, касающееся незаконного сбора, хранения, передачи и использования компьютерной информации, содержащей персональные данные, было инициировано еще 10 марта. В связи с этим делом в четверг, 9 апреля, прошел обыск в редакции «Новой газеты».

Как писал Telegram-канал «Осторожно, новости», перед возбуждением уголовного дела Ролдугин выпускал расследования на тему окружения главы Чечни Рамзана Кадырова (статья «Пенки общества») и новых учебников истории (статья «Могут повторить»). Кроме того, он раскрыл информацию о том, кто написал донос на Наоко — девушку, исполнявшую песни иноагентов (статья «История одного доноса»).

Ранее журналист Ролдугин не признал свою вину в суде.

 
Устали от работы и остались совсем без сил? Что с этим делать, отвечает психолог
