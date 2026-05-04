Названы регионы, где средняя пенсия работающих пенсионеров превысила 30 тысяч рублей

В восьми регионах России средняя пенсия работающих граждан превысила 30 тысяч рублей. Этот показатель наблюдался в марте текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

Согласно им, такой размер пенсионного обеспечения зафиксирован в Мурманской области (30 726,13 рубля), Ямало-Ненецком АО (31 326,49 руб.), Якутии (31 366,47 руб.), Ханты-Мансийском АО (32 557,99 руб.). Кроме того, соответствующий размер пенсии среди работающих россиян отмечен в Камчатском крае (32 707,4 руб.), Магаданской области (33 635,92 руб.), Ненецком АО (35 769,61 руб.) и Чукотском АО (38 581,26 руб.).

Самый низкий средний размер пенсии работающих граждан в марте был зафиксирован в Дагестане — 16 870 руб., а самый высокий - на Чукотке (38 581 рубль).

