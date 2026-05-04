Путин обратил внимание на низкую рождаемость в Мордовии

Путин: уровень рождаемости в Мордовии ниже, чем в среднем по России

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым в Кремле обратил внимание на показатели рождаемости в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин сказал Здунову, что есть вещи, на которые нужно обратить внимание, и глава Мордовии, вероятно, сам это понимает.

«Уровень рождаемости все-таки пониже, чем в целом по стране», — отметил Путин.

Глава государства также поинтересовался, участвует ли республика в программе борьбы с онкологическими заболеваниями. Здунов ответил, что регион включен в нее, в Мордовии строят онкологический центр. Он выразил надежду на успешное завершение стройки. Путин подчеркнул, что это необходимо сделать обязательно.

На встрече в Кремле Путин также заявил Здунову, что стоящие перед регионами задачи должны решаться в общении с народом. Глава государства отметил, что нужно идти к людям, показать результаты работы за предыдущие годы и посоветоваться с избирателями по поводу того, что они считают наиболее приоритетным. Эти направления, по его словам, следует заложить в будущую программу. Путин пожелал Здунову успехов на предстоящих выборах главы региона.

