Путин призвал губернаторов советоваться с народом

Стоящие перед российскими регионами задачи должны решаться в общении с народом, именно так должны определяться наиболее приоритетные направления работы. Об этом заявил президент России Владимир Путин идущему на выборы главы Мордовии Артему Здунову в ходе встречи в Кремле, передает ТАСС.

«Надо идти к людям, показать и результаты работы за предыдущие годы и, безусловно, посоветоваться с избирателями по поводу того, что они считают наиболее приоритетным», — сказал он.

Глава государства добавил, что это нужно «заложить в будущую программу».

4 мая Здунов, возглавляющий Мордовию с ноября 2020 года, доложил Путину о социально-экономической обстановке в республике. Кроме того, он выразил желание продолжить работу в регионе и отметил, что хотел бы заручиться поддержкой президента в вопросе участия в предстоящих выборах.

Путин заявил, что у Здунова «в целом получается» руководить Мордовией. Он пожелал губернатору успехов на предстоящих выборах главы республики.

Ранее в РФ решили ужесточить требования к наблюдателям на выборах.

 
