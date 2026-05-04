Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Дагестане объявлено штормовое предупреждение

МЧС: в Дагестане прогнозируется ухудшение погоды до 5 мая
Silas Stein/dpa/Global Look Press

В республике Дагестан до 5 мая действует штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону в мессенджере MAX.

По информации ведомства, в период до 5 мая в регионе ожидаются ливни и усиление ветра до 18 м/с.

«В отдельных низменных и горных районах ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра. В низменной части региона ветер северо-западный достигнет скорости 9-14 м/с. В горной части порывы юго-западного ветра при грозе могут усиливаться до 15-18 м/с», — говорится в сообщении.

Самые интенсивные осадки до 15 мм ожидаются в Цунтинском, Цумадинском, Тляратинском, Рутульском, Ахвахском районах и на Бежтинском участке. В горной части республики возможен сход лавин и оползней.

30 апреля президент России Владимир Путин на встрече с представителями Народного собрания Дагестана обсудил ликвидацию последствий паводка. Мэр Махачкалы Джамбулат Салавов сообщил, что решения о компенсациях пострадавшим от паводка принимаются своевременно, но в отдельных случаях могут возникнуть отказы. В таких случаях администрация старается помочь местным жителям решить проблемы с документацией, отметил он.

Ранее Путин объявил об уходе главы Дагестана с должности.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!