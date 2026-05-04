В Дагестане объявлено штормовое предупреждение

В республике Дагестан до 5 мая действует штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону в мессенджере MAX.

По информации ведомства, в период до 5 мая в регионе ожидаются ливни и усиление ветра до 18 м/с.

«В отдельных низменных и горных районах ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра. В низменной части региона ветер северо-западный достигнет скорости 9-14 м/с. В горной части порывы юго-западного ветра при грозе могут усиливаться до 15-18 м/с», — говорится в сообщении.

Самые интенсивные осадки до 15 мм ожидаются в Цунтинском, Цумадинском, Тляратинском, Рутульском, Ахвахском районах и на Бежтинском участке. В горной части республики возможен сход лавин и оползней.

30 апреля президент России Владимир Путин на встрече с представителями Народного собрания Дагестана обсудил ликвидацию последствий паводка. Мэр Махачкалы Джамбулат Салавов сообщил, что решения о компенсациях пострадавшим от паводка принимаются своевременно, но в отдельных случаях могут возникнуть отказы. В таких случаях администрация старается помочь местным жителям решить проблемы с документацией, отметил он.

Ранее Путин объявил об уходе главы Дагестана с должности.