Врач назвал неожиданную причину женского долголетия

Врач Тяжельников: мытье посуды способствует женскому долголетию
Женщины живут дольше мужчин, поскольку им приходится мыть посуду. Об этом «Москве 24» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он пояснил, что мужчины после еды обычно не занимаются домашними делами, как женщины. При этом после приема пищи людям нужна двигательная активность, чтобы еда начала расходоваться и перерабатываться.

«Есть рекомендации по употреблению не менее 400 г овощей и фруктов в день. Мы должны стремиться к тому, чтобы все-таки это потребление пищи насыщало тебя, давало тебе силы, но при этом не было избыточным», – отметил Тяжельников.

По его словам, важно также не потреблять еду непосредственно перед сном.

Коуч PCC ICF, мастер системных решений, мотивационный тренер Олеся Валиуллова до этого говорила, что правильный образ жизни поможет добиться психического долголетия с ясным умом и эмоциональной устойчивостью. По ее словам, человеческому мозгу необходима интеллектуальная активность, поэтому важно учиться новому, читать, анализировать информацию. Это позволит сформировать дополнительные нейронные связи и создать когнитивный резерв, который позволит компенсировать возрастные изменения.

Ранее российские ученые заявили о готовности делиться наработками по продлению жизни.

 
