Учителя отреагировали на призыв проводить уроки на свежем воздухе

Педагоги не против идеи проводить часть уроков на улице, однако это зачастую неосуществимо – во-первых, нет соответствующей инфраструктуры, а во-вторых, мешают строгие требования к учебному процессу и переполненные классы. Об этом в беседе с НСН заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.

Так он прокомментировал инициативу замсекретаря ОП РФ Владислава Гриба, призвавшего проводить часть уроков с первоклассниками на улице. Однако важно учесть, есть ли у школы соответствующая инфраструктура, отметил специалист.

«Просто так провести урок в открытом поле или дворе школы, где нет никаких для этого приспособлений, невозможно, ― пояснил он. ― Очень многие школы для этого не обустроены. Если такая возможность есть, это делается. Если это начнет иметь массовый характер, учителей за это начнут наказывать. У нас есть санитарные правила и нормы, которые запрещают такие вещи».

Для реализации инициативы потребуется разработать специальный режим, прописать условия, закупить парты, причем с выполнением всех требований – так, например, ученики должны сидеть на определенной высоте, а не просто на траве во дворе. Если в итоге родители пожалуются, что детям неудобно или температура воздуха не соответствовала комфортным показателям, в итоге учителя накажут.

Кроме того, в классах сегодня часто слишком много учащихся – до 40 человек, что также мешает реализации идеи, отметил Казаков.

«Если классы будут нормальные – до 20 человек, тогда подобные практики будет проще реализовать. Школы сейчас переполнены, это надо понимать», ― заключил эксперт.

Ранее в российских школах предложили ввести уроки изящной словесности.