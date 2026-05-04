Диетолог назвал безопасную для здоровья норму шашлыка

Диетолог Поляков: без вреда для здоровья можно съесть до 150 граммов шашлыка

Без вреда для здоровья можно съесть до 150 граммов шашлыка за один раз. Об этом aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

По словам специалиста, организм человека может успешно переварить около 100-150 граммов готового мяса, съеденного за один прием пищи.

«Если съесть килограмм шашлыка, то нормально перевариваться ничего не будет. Чтобы все нормально обработалось в желудке, а все белковые компоненты, аминокислоты усвоились в кишечнике, нужно ориентироваться на 100-150 граммов», — объяснил он.

Врач предупредил, что превышение этой нормы может привести к негативным последствиям. В таком случае шашлык может спровоцировать ощущение тяжести, дискомфорт и вздутие.

Врач-терапевт, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артем Мацола до этого говорил, что шашлык стоит употреблять в умеренных дозах и выбирать нежирное мясо. При этом, по его словам, такой шашлык рекомендуется есть вместе с овощами, в которых содержится много антиоксидантов, частично нейтрализующих канцерогены.

