Стало известно, сколько студентов никогда не готовили шашлык

«Синергия»: почти треть опрошенных студентов никогда не готовили шашлык

Почти треть (29%) опрошенных российских студентов никогда не делали шашлык. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром университета «Синергия» (есть у «Газеты.Ru»).

23% студентов время от времени собственноручно готовят шашлык, 48% готовили его всего один-два раза в жизни.

Студенты перечислили главные плюсы отдыха на природе с шашлыками. Для 54% респондентов это общение с друзьями или родными, для 28% — возможность выбраться из города и подышать свежим воздухом. Сам процесс приготовления мяса на огне важен 13% опрошенных, еще 5% просто очень любят шашлык.

Участники опроса назвали и минусы такого времяпрепровождения. Более половины опрошенных находят обременительными действия, связанные с поездкой на шашлыки, выбором места для отдыха и розжигом огня. Зависимость от погоды беспокоит 25% респондентов, сложность с поиском комфортного места — 14%, а трудности со сбором компании — 10%.

Отвечая на вопрос о наиболее удобном месте для жарки шашлыка, 47% студентов выбрали дачу или приусадебный участок. На специально оборудованной площадке предпочли бы жарить 30%, в любом подходящем месте без мангала — 21%. Только 2% допустили жарку во дворе многоквартирного дома.

Абсолютное большинство опрошенных (79%) считают целесообразным покупать уже готовый, то есть замаринованный и нарезанный шашлык в целях экономии времени и сил. 21% настаивают на самостоятельном мариновании ради достижения желаемого вкуса и соблюдения санитарных норм.

В опросе приняли участие 1,2 тыс. россиян.

