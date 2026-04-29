Врач назвал лучший гарнир к шашлыку

Если шашлык употреблять в умеренных дозах и выбирать нежирное мясо, серьезного вреда организму не будет. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-терапевт, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артем Мацола.

«Лучше соблюдать несколько правил. Во-первых, употреблять шашлык вместе с овощами — в них много антиоксидантов, которые частично нейтрализуют канцерогены. Во-вторых, выбирать более щадящие сорта мяса. Я, например, открыл для себя шашлык из индейки — получается вкусно, а негатива для ЖКТ меньше», — сказал специалист.

Если хочется шашлыка из более традиционного мяса (свинина, баранина), лучше выбирать минимально жирные куски. Что касается курицы, подойдет грудка без кожи, отметил Мацола.

По его словам, если нет обострений заболеваний ЖКТ, умеренная порция шашлыка — 150–200 граммов, один раз в 2–3 недели на протяжении лета.

До этого Мацола предупреждал, что слишком частое употребление шашлыка увеличивает риск развития опасных заболеваний. По его словам, мясо, особенно жирные сорта, переваривается от 8 до 12 часов, что вызывает тяжесть, образование густой желчи и застойные явления. В перспективе это может привести к камням в желчном пузыре и полипам.

Ранее нутрициолог ответила, кому опасно есть шашлык.