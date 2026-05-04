Астроном объяснил влияние магнитных бурь на здоровье людей

Когда Солнце «плюется» корональной массой, создавая облака солнечного вещества, превышающие по размеру Землю, получаются выбросы, которые создают магнитные бури. Они могут ударить по технике, спутникам, спровоцировать токи в линиях электропередачи. Однако, что касается влияния таких бурь на состояние людей, то чаще всего самочувствие ухудшается из-за соответствующих ожиданий, рассказал 360.ru астроном, кандидат физико-математических наук Анатолий Глянцев.

По его мнению, люди сильно преувеличивают влияние магнитных бурь на здоровье. Хотя однозначно утверждать, что они никак не воздействуют на самочувствие людей нельзя, но и подтверждающих это исследований пока не было – в этом вопросе ученым еще предстоит разобраться, пояснил эксперт.

«На человека может влиять не только сама магнитная буря, но и то, что он о ней слышал, — считает астроном. — Он может почувствовать себя плохо просто потому, что этого ожидает, или обратить внимание на какие-то не очень приятные ощущения, которых просто не заметил бы в другой ситуации».

У Земли очень слабое магнитное поле, а вызванные бурями изменения – еще слабее, поэтому вероятность их влияния на человека крайне мала, заключил Глянцев.

Напомним, до этого научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов заявил «Газете.Ru», что магнитные бури не являются причиной мигрени, поскольку солнечное излучение не достигает поверхности Земли в объеме, способном напрямую воздействовать на организм человека. По его словам, излучение Солнца действительно влияет на ионосферу — верхний слой атмосферы, где проходят радиосигналы и GPS, — однако дальше оно не проникает. Поэтому физического воздействия на человека, которое могло бы вызвать головную боль, не происходит.

