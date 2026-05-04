Астроном объяснил влияние магнитных бурь на здоровье людей

Астроном Глянцев: магнитные бури могут ухудшать самочувствие в некоторых случаях
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

Когда Солнце «плюется» корональной массой, создавая облака солнечного вещества, превышающие по размеру Землю, получаются выбросы, которые создают магнитные бури. Они могут ударить по технике, спутникам, спровоцировать токи в линиях электропередачи. Однако, что касается влияния таких бурь на состояние людей, то чаще всего самочувствие ухудшается из-за соответствующих ожиданий, рассказал 360.ru астроном, кандидат физико-математических наук Анатолий Глянцев.

По его мнению, люди сильно преувеличивают влияние магнитных бурь на здоровье. Хотя однозначно утверждать, что они никак не воздействуют на самочувствие людей нельзя, но и подтверждающих это исследований пока не было – в этом вопросе ученым еще предстоит разобраться, пояснил эксперт.

«На человека может влиять не только сама магнитная буря, но и то, что он о ней слышал, — считает астроном. — Он может почувствовать себя плохо просто потому, что этого ожидает, или обратить внимание на какие-то не очень приятные ощущения, которых просто не заметил бы в другой ситуации».

У Земли очень слабое магнитное поле, а вызванные бурями изменения – еще слабее, поэтому вероятность их влияния на человека крайне мала, заключил Глянцев.

Напомним, до этого научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов заявил «Газете.Ru», что магнитные бури не являются причиной мигрени, поскольку солнечное излучение не достигает поверхности Земли в объеме, способном напрямую воздействовать на организм человека. По его словам, излучение Солнца действительно влияет на ионосферу — верхний слой атмосферы, где проходят радиосигналы и GPS, — однако дальше оно не проникает. Поэтому физического воздействия на человека, которое могло бы вызвать головную боль, не происходит.

