Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Ученый развеял миф о связи мигрени с магнитными бурями

Ученый Литвинов: вспышки на солнце не могут спровоцировать мигрень
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Магнитные бури не являются причиной мигрени, поскольку солнечное излучение не достигает поверхности Земли в объеме, способном напрямую воздействовать на организм человека. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

По словам эксперта, излучение Солнца действительно влияет на ионосферу — верхний слой атмосферы, где проходят радиосигналы и GPS, — однако дальше оно не проникает. Поэтому физического воздействия на человека, которое могло бы вызвать головную боль, не происходит.

Мигрень, как пояснил специалист, представляет собой пульсирующую головную боль, чаще с одной стороны, сопровождающуюся ухудшением самочувствия. Ее развитие связано прежде всего с перегрузкой нервной системы и снижением способности организма адаптироваться к изменениям внешней среды.

Изменения погоды могут выступать триггером, но не прямой причиной. Организм воспринимает такие изменения как стрессовый фактор, что запускает реакции тревоги и может приводить к боли. Дополнительно на состояние влияют раздражители — жара или сырость, резкие запахи, яркий свет, духота и некоторые продукты, включая алкоголь.

Также Литвинов предупредил об опасности прямого взгляда на Солнце. По его словам, роговица и хрусталик фокусируют солнечные лучи на сетчатке, многократно усиливая их воздействие. Это может привести к ожогу тканей глаза.

Особую опасность представляет то, что в сетчатке отсутствуют болевые рецепторы, поэтому повреждение происходит незаметно. Уже через несколько часов могут развиться воспаление и рубцевание, а возникающие нарушения зрения — например, слепые пятна — зачастую оказываются необратимыми.

Ранее был назван кратковременный симптом опухоли мозга.

 
Теперь вы знаете
Запрет на ИИ для предвыборной агитации, жалобы на домашний интернет и пересадка костей по ОМС. Главное за 2 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!