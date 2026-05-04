Симптомы хантавируса выявили еще у нескольких пассажиров круизного лайнера MV Hondius

Еще минимум у трех пассажиров круизного лайнера MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде, обнаружены симптомы хантавируса. Об этом сообщил телеканал CNN.

По его информации, всего на борту лайнера находились 170 пассажиров и 71 член команды.

3 мая агентство Agence France-Presse со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) сообщило о вспышке хантавируса на круизном лайнере. Трех человек спасти не удалось. По данным представителя ВОЗ, организация оказывает поддержку после того, как стало известно о произошедшем.

Хантавирус — род вирусов человека и животных. Может вызывать опасные для жизни инфекции легких и почек. Заразиться хантавирусом можно, вдыхая воздух, загрязненный мочой или пометом зараженного грызуна (крысы или мыши). Хантавирус вызывает жар, головную боль, боль в мышцах и проблемы с легкими или почками. Уровень смертности составляет около 38%.

