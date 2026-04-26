Биологи создали пластиковое покрытие, разрывающее вирусы

AdvSci: создан материал, уничтожающий вирусы без дезинфекторов
Belkina Margarita/Shutterstock/FOTODOM

Австралийские ученые из Мельбурнского королевского технологического института разработали пластиковую пленку с наноструктурой, которая способна разрывать оболочки вирусов при простом контакте. Технология вдохновлена природой — в частности, микрорельефом крыльев насекомых. Результаты исследования опубликованы в Advanced Science (AdvSci).

В основе материала — тонкая и гибкая акриловая поверхность, покрытая нанометровыми «столбиками». Эти структуры действуют механически: когда вирус оседает на пленке, они растягивают и разрывают его оболочку, полностью лишая способности к размножению.

Прототип протестировали на вирусе парагриппа человека третьего типа (hPIV-3), который может вызывать бронхиолит и пневмонию. Эксперименты показали, что около 94% вирусных частиц были уничтожены или серьезно повреждены уже в течение часа после контакта с поверхностью.

Авторы отмечают, что такой подход принципиально отличается от традиционных методов дезинфекции. В отличие от химических средств, новая пленка не требует времени для действия, не оставляет токсичных следов и не способствует формированию устойчивости у микроорганизмов. Кроме того, она не повреждает поверхности и может использоваться многократно.

Идея технологии возникла при изучении крыльев цикад и стрекоз, которые обладают естественными бактерицидными свойствами. Их эффективность объясняется не химическим составом, а особенностями нанорельефа, способного механически разрушать клетки микроорганизмов.

Разработанный материал можно производить в виде рулонов, как обычную упаковочную пленку, что открывает возможности для его применения на часто используемых поверхностях — от экранов смартфонов до медицинского оборудования. В дальнейшем ученые планируют проверить безопасность и эффективность технологии в реальных условиях, включая использование в медицине и общественных пространствах.

