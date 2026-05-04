Врач рассказала, как резкая смена атмосферного давления влияет на здоровье

Резкая смена атмосферных фронтов оказывает сильное влияние на сосуды. Атмосферное давление воздействует на человека снаружи, в то время как внутреннее давление уравновешивает эту нагрузку. Об этом радио Sputnik рассказала врач превентивной медицины Анастасия Пантус.

По словам специалиста, основной причиной является не сам перепад давления, а скорость его изменения.

«Резкое падение на 5-7 мм рт. ст. за пару часов — это яркий триггер для сосудистой реакции. При резком падении внешнего давления, когда приходит циклон, сосудам приходится реагировать мгновенно. Чтобы баланс не нарушился, артериальное давление должно снизиться», — объяснила она.

Врач подчеркнула, что сосудистый тонус метеозависимых людей особенно ослаблен или нестабилен.

Перепады давления заставляют сосуды человека сужаться, а также резко расширяться. Такие изменения становятся стрессом для нервных рецепторов и стенок сосудов. В результате возникают головные боли, скачки пульса и «мушки» перед глазами. Кроме того, из-за колебаний давления ухудшается отток венозной крови от головы, а внутричерепное давление ненадолго меняется, провоцируя ощущение тяжести в области затылка.

Эксперт добавила, что при падении атмосферного давления у пациентов с гипертонией повышается риск криза, а у людей с атеросклерозом — ишемии.

Врач общей практики Роман Фишкин до этого предупреждал, что для снижения симптомов метеозависимости важно во время природных аномалий соблюдать простые правила. Рекомендуется ограничить физические и эмоциональные нагрузки, избегать стресса, пить больше воды, а также исключить из рациона спиртное, кофе, жирную и соленую пищу. Кроме того, врач посоветовал принимать контрастный душ, а при головной боли — массажировать виски и делать холодные компрессы.

