Врач назвала причины проблем со здоровьем желудка весной

Весной некоторые люди сталкиваются со вздутием живота, метеоризмом и диареей, вызванными изменениями в рационе. Об этом РИАМО рассказала гастроэнтеролог клиники Soft Medical Center Татьяна Головчанская.

По словам специалиста, клетчатка и сахар, содержащиеся в ранних овощах и фруктах, влияют на микрофлору кишечника и провоцируют бурную реакцию. Чаще всего с таким состоянием сталкиваются те, кто до прихода весны особенно редко употреблял фрукты и овощи.

Врач добавила, что в это время также на состояние ЖКТ влияют шашлык, алкоголь и другая пища, которую люди привыкли есть на природе.

«Тут часто подкрадывается другой тип дискомфорта — чувство тяжести сверху живота или даже боли. Все потому, что желудок либо не справляется с непривычным объемом и жирностью пищи, либо начинает усиленно вырабатывать кислоту, вызывая те самые спазмы», — объяснила она.

Эксперт посоветовала дать организму время на то, чтобы вернуться к прежнему режиму питания. В этот период нужно следить за гигиеной, придерживаться умеренного размера порций и не забывать про физическую активность.

При этом гастроэнтеролог добавила, что на обострение проблем с ЖКТ также оказывает влияние стресс.

До этого ученые Эрик Вердин (Институт исследований старения, США), Хайме Урибарри и Нихарика Дуггал (Бирмингемский университет) говорили, что частые перекусы в сочетании с избытком рафинированных продуктов и жиров в рационе ускоряют старение иммунной системы и замедляют процессы клеточного восстановления.

Ранее россиянам назвали пять веществ, дефицит которых появляется весной.

 
