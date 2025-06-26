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Россиянам объяснили, как снизить метеочувствительность к сильным магнитным бурям

Врач Фишкин: организм можно сделать менее метеочувствительным к магнитным бурям
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Depositphotos

В столичном регионе сегодня ожидается рекордно низкое атмосферное давление – впервые с 1993 года оно приблизится к показателю в 733 мм ртутного столба. Одновременно с этим Землю накрыла магнитная буря, которая продлится до 28 июня. Метеозависимые люди ощутят все «прелести» этих аномалий, однако при правильном подходе к образу жизни можно снизить метеочувствительность организма, рассказал 360.ru врач общей практики Роман Фишкин.

Влияние магнитных бурь на самочувствие человека ученые объясняют изменением электромагнитного поля Земли, которое действует на кровообращение и работу нервной системы, пишет газета «Известия». Причём эмоциональное состояние также может ухудшаться – появляются раздражительность, тревожность и апатия. Особенно чувствительны к бурям пожилые, беременные женщины, дети, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями работы нервной системы, а также те, кто испытывает проблемы с опорно-двигательным аппаратом, включая артриты и остеохондроз.

По словам Фишкина, чаще всего у них наблюдаются мигрени, скачки артериального давления, слабость, упадок сил, сонливость или бессонница, головокружение, шум в ушах, боли в суставах, обострение хронических заболеваний.

«При низком атмосферном давлении чаще возникают ощущения нехватки воздуха, одышка, особенно у астматиков и людей, которые страдают болезнями легких», — добавил врач.

Чтобы снизить симптомы метеозависимости, важно во время таких природных аномалий соблюдать простые правила. В частности, рекомендуется ограничить физические и эмоциональные нагрузки, избегать стресса, пить больше воды, исключить из рациона спиртное, кофе, жирную и солёную пищу. Также врач посоветовал принимать контрастный душ, а при головной боли – массажировать виски и делать холодные компрессы.

Если гипертоники сталкиваются со скачками давления, то им важно ограничить потребление соли, пить успокаивающий чай с мятой. А при низком давлении, наоборот рекомендуется пить зеленый чай и настойку женьшеня для тонизирования. При бессоннице нужно принимать успокоительные средства, но только после консультации с врачом, а также пить травяные чаи с ромашкой или валерианой, заключил врач.

Ранее россиянам рассказали, как справиться с воздействием магнитной бури.

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