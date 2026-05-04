Врач назвал симптомы увеличенных аденоидов у детей

Храп, постоянно открытый рот, затрудненное носовое дыхание, кашель из-за стекания слизи, синяки под глазами и изменения в поведении на фоне нехватки кислорода могут быть проявлениями увеличенных аденоидов у ребенка. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель лор-клиники Доктора Зайцева, ведущий телеканала «Доктор», врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Аденоиды правильно называются аденоидными вегетациями. В норме у детей они больше, а с возрастом, ближе к периоду полового созревания, начинают уменьшаться. Когда говорят, что ребенок пойдет в школу и к семи годам аденоиды уменьшатся, это не так. Хотелось бы, чтобы это происходило раньше, но по факту обычно этого не происходит», — пояснил он.

По его словам, на фоне частых инфекций, аллергической нагрузки, плохой экологии и других факторов аденоиды могут разрастаться и увеличиваться в размерах. Если же не привести ребенка к врачу сразу, ему может потребоваться операция. Поэтому при появлении первых признаков недуга важно обратиться к специалисту.

Детский оториноларинголог Алигусейн Алиев до этого говорил, что самой распространенной причиной храпа у детей являются увеличенные аденоиды или небные миндалины. Кроме того, нормальному дыханию могут мешать заболевания полости носа и глотки — аллергический или вазомоторный ринит, а также искривления перегородки.

