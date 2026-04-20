Врач предупредила об опасности лечения насморка овощными соками

Попытка лечить насморк с помощью соков из овощей может навредить слизистой носа. Об этом в разговоре с газетой «Известия» предупредила врач-оториноларинголог (ЛОР) Наталья Смирнова.

«У этих народных методов нет нормальной научной доказательной базы. Насморк обычно связан с воспалением и отеком слизистой, а овощные соки саму причину не убирают», — объяснила специалист.

Она подчеркнула, что использование соков из свеклы, моркови или картофеля может стать причиной раздражения слизистой носа и вызвать жжение, сухость и даже усиление заложенности. Помимо этого, дополнительная опасность связана с отсутствием стерильных условий при приготовлении домашних средств.

По словам врача, убедительных научных исследований, которые подтверждают эффективность таких народных методов, нет. Солевые растворы изучены экспертами намного лучше и уже доказали свою эффективность в облегчении симптомов насморка, увлажнении слизистой и улучшении дыхания.

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что яблоки, киви и некоторые другие фрукты могут долго сохранять в себе полезные витамины, а также макро- и микроэлементы. По ее словам, особенно ценными фруктами весной являются яблоки, апельсины, мандарины и киви.

Ранее были названы два фрукта для поддержания стабильного уровня сахара в крови.