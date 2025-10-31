Врач назвал главную причину храпа у детей

Самой распространенной причиной храпа у детей являются увеличенные аденоиды или небные миндалины. Кроме того, нормальному дыханию могут мешать заболевания полости носа и глотки — аллергический или вазомоторный ринит, а также искривления перегородки. Об этом в интервью РИАМО сообщил детский оториноларинголог «СМ-Клиника» для детей Алигусейн Алиев.

«Лечением таких состояний занимается врач-оториноларинголог. Однако причины храпа не всегда ограничиваются проблемами ЛОР-органов. Иногда требуется помощь других специалистов: ортодонта — при нарушениях прикуса, эндокринолога — при лишнем весе, а при врожденных аномалиях лица («волчья пасть») — челюстно-лицевого хирурга», — пояснил Алиев.

Эксперт предупредил, что длительный храп нельзя считать безобидным явлением, поскольку он может вызвать ночную гипоксию — состояние, при котором ткани и органы, в том числе мозг, испытывают нехватку кислорода.

Недавно ученые из Каролинского института в Швеции обнаружили, что у людей с нарушениями сна мозг выглядит старше хронологического возраста.

Качество сна рассчитывалось по пяти параметрам: хронотип (совы или жаворонки), продолжительность сна, бессонница, храп и дневная сонливость. У людей с низкими показателями мозг в среднем выглядел на один год старше их реального возраста. При этом каждая единица снижения «индекса сна» соответствовала ускорению старения мозга примерно на полгода.

