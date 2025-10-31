На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвал главную причину храпа у детей

Врач Алиев: частой причиной храпа у детей являются увеличенные аденоиды
Global Look Press

Самой распространенной причиной храпа у детей являются увеличенные аденоиды или небные миндалины. Кроме того, нормальному дыханию могут мешать заболевания полости носа и глотки — аллергический или вазомоторный ринит, а также искривления перегородки. Об этом в интервью РИАМО сообщил детский оториноларинголог «СМ-Клиника» для детей Алигусейн Алиев.

«Лечением таких состояний занимается врач-оториноларинголог. Однако причины храпа не всегда ограничиваются проблемами ЛОР-органов. Иногда требуется помощь других специалистов: ортодонта — при нарушениях прикуса, эндокринолога — при лишнем весе, а при врожденных аномалиях лица («волчья пасть») — челюстно-лицевого хирурга», — пояснил Алиев.

Эксперт предупредил, что длительный храп нельзя считать безобидным явлением, поскольку он может вызвать ночную гипоксию — состояние, при котором ткани и органы, в том числе мозг, испытывают нехватку кислорода.

Недавно ученые из Каролинского института в Швеции обнаружили, что у людей с нарушениями сна мозг выглядит старше хронологического возраста.

Качество сна рассчитывалось по пяти параметрам: хронотип (совы или жаворонки), продолжительность сна, бессонница, храп и дневная сонливость. У людей с низкими показателями мозг в среднем выглядел на один год старше их реального возраста. При этом каждая единица снижения «индекса сна» соответствовала ускорению старения мозга примерно на полгода.

Ранее врач рассказал, почему молодые женщины храпят реже мужчин.

